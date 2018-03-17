Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток - 2»

39 американских сенаторов – представителей от республиканской и демократической партий – потребовали от президента США всеми доступными средствами заблокировать строительство и пуск российского газопровода «Северный поток - 2».

Сергей Денисов

Представители верхней палаты американского Конгресса отправили коллективное послание Министру финансов и первому заместителю госсекретаря. Сенаторы мотивировали свое требование тем, что долговременные экономические санкции против России будут девальвированы, если Германия и все европейские государства останутся в зависимости от поставки энергоносителей из Российской Федерации.«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря в обход транзитных государств Украины, Польши и Белоруссии. Сенаторы полагают, что география новой газовой трубы подорвет экономику стран Центральной Европы, которые находятся на периферии военного конфликта на Востоке Украины. «Газовая игла», по мнению составителей петиции, способна изменить всю геополитическую ситуацию в европейском регионе не в пользу объединенной экономики Европейского Союза.