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| | Путин поздравил Си Цзиньпина с его переизбранием в качестве председателя КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с его переизбранием в качестве председателя КНР

Сегодня, 08:48
Российский президент Владимир Путин направил свои поздравления китайскому политику Си Цзиньпину, который в очередной раз единогласно был избран в качестве председателя Китайской Народной Республики.

Путин поздравил Си Цзиньпина с его переизбранием в качестве председателя КНР

 

В эфире Центрального телевидения Китая была обнародована информация о том, что члены Всекитайского собрания народных представителей осуществили голосование относительно выбора председателя КНР, в котором единогласно была избрана кандидатура Си Цзиньпина. Китайский политик будет выступать в качестве председателя КНР очередные пять лет. Также на телеканале была раскрыта информация о том, что Владимир Путин передал свои тёплые поздравления своему китайскому коллеге, поздравив его с переизбранием.

Путин заметил, что единогласное переизбрание Си Цзиньпина лишь очередной раз подчёркивает его непоколебимый авторитет, а также признание вклада, который китайский политик осуществил в социально-экономическое развитие КНР.
Александр Вест
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