США объяснили появление вертолёта над посольством РФ

Представители американского авиационного управления объяснили появление вертолёта над зданием российского посольства в США. Ранее дипломаты из РФ были обеспокоены вертолётом, который с помощью прожектора осматривал здание посольства.

Напомним, в Сети 9 марта российские дипломаты, находящиеся в США в рамках российской дипмиссии, опубликовали изображения неизвестного вертолёта, который с помощью мощного прожектора в ночное время суток исследовал посольство РФ. Представители посольства в шутку предположили, что таким образом США старается найти очередные доказательства вмешательства российской стороны в американские выборы. Шарлин Драйкорн, являющаяся представительницей Федерального управления американской гражданской авиации, заявила о том, что данный вертолёт находился в том районе по поручению служб контроля воздушного движения.

Александр Вест

По словам Драйкорн, в указанной местности вертолёт появился, среагировав на вызов, либо занимаясь поисками заданных субъектов. Заметим, Шарлин Драйкон не смогла ответить на вопрос относительно принадлежности вертолёта к какой-то определённой службе.