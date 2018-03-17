США признали уязвимость американских спутников перед Россией и Китаем

Министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила конгрессу США о том, что американские спутники имеют уязвимость и могут быть уничтожены Россией и Китаем. Под угрозой американская система глобального позиционирования GPS, которую используют в военной области.

По словам Хизер Уилсон, кибератакам и прямым поражениям оружием подвержены 30 спутников GPS. Министр уверяет, что организовать такие атаки могут Россия и Китай, имеющие необходимое военное обеспечение. Кроме того, эти страны уже выполняли такие испытания в 2007 году. Уилсон заявила, что на данный момент ведомство разрабатывает новые спутники, не склонные к повреждениям.Ранее Дональд Трамп заявил о возможном появлении вооруженных космических сил у Вашингтона. По его словам, благодаря новой космической стратегии боевые действия будут проводиться и на просторах космоса.В США, как и в других странах, власти активно занимаются развитием оборонных и наступательных космических систем. Известно, что у США, кроме военных спутников, имеется секретный беспилотный самолет для полетов в космосе.