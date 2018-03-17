Порошенко припасет девять грамм свинца на случай нападения России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже готова дать полноценный ответ российской агрессии на востоке страны. Текст заявления гарант Конституции разместил на своей странице в Facebook.

Сергей Денисов

Порошенко продублировал свое выступление в Краматорске, куда он прибыл после принятия Закона Украины «О реинтеграции Донбасса». Этот нормативный актменяет формат боевых действий украинских вооруженных сил в Донецкой и Луганской областях.Антитеррористическая операция, по мнению главы государства, себя исчерпала, на повестке дня стоит разработка стратегии и тактики по освобождению оккупированных украинских территорий. С этой целью переформатирована структура руководства вооруженными силами страны. Появилась должность командующего Объединенными вооруженными силами, на которую назначен генерал-лейтенант Сергей Ноев.Петр Порошенко объяснил мотивацию изменения формата и характера боевых действий. Президент напомнил, что несколько десятилетий подряд украинцев убеждали, что они живут в соседстве с братской дружественной страной, для того, чтобы усыпить бдительность народа и затем военным путем, не встречая должного сопротивления, завоевать и покорить суверенное государство. Теперь же Порошенко пообещал припасти девять грамм свинца на случай нападения России. Президент убежден, что ВСУ готовы к операциям по освобождению оккупированных территорий.