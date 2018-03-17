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| | Порошенко припасет девять грамм свинца на случай нападения России

Порошенко припасет девять грамм свинца на случай нападения России

Сегодня, 08:33
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже готова дать полноценный ответ российской агрессии на востоке страны. Текст заявления гарант Конституции разместил на своей странице в Facebook.

Порошенко припасет девять грамм свинца на случай нападения России

 

Порошенко продублировал свое выступление в Краматорске, куда он прибыл после принятия Закона Украины «О реинтеграции Донбасса». Этот нормативный актменяет формат боевых действий украинских вооруженных сил в Донецкой и Луганской областях.

Антитеррористическая операция, по мнению главы государства, себя исчерпала, на повестке дня стоит разработка стратегии и тактики по освобождению оккупированных украинских территорий. С этой целью переформатирована структура руководства вооруженными силами страны. Появилась должность командующего Объединенными вооруженными силами, на которую назначен генерал-лейтенант Сергей Ноев.

Петр Порошенко объяснил мотивацию изменения формата и характера боевых действий. Президент напомнил, что несколько десятилетий подряд украинцев убеждали, что они живут в соседстве с братской дружественной страной, для того, чтобы усыпить бдительность народа и затем военным путем, не встречая должного сопротивления, завоевать и покорить суверенное государство. Теперь же Порошенко пообещал припасти девять грамм свинца на случай нападения России. Президент убежден, что ВСУ готовы к операциям по освобождению оккупированных территорий.
Сергей Денисов
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