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| | "Президент России" Жириновский показал свой обычный рабочий день

"Президент России" Жириновский показал свой обычный рабочий день

Вчера, 23:04
Президентские выборы в РФ запланированы на ближайшее воскресенье восемнадцатого марта. Одним из кандидатов на пост президента от ЛДПР является Владимир Жириновский, которому подготовили несколько рекламных предвыборных тридцатисекундных видеороликов - своеобразный короткий обзор новостей России XXI века.

"Президент России" Жириновский показал свой обычный рабочий день

 

Рекламные фантастически-новостные видеоролики лидера ЛДПР озаглавили: «Так мог бы выглядеть обычный день президента России Владимира Жириновского». Новостью часа стала, якобы прошедшая в Прибалтийском федеральном округе России экологическая акция по сбору ржавой НАТОвской техники. А специальным репортажем оказался рассказ о якобы закрытии в Рижской губернии последней базы НАТО, и открытии на ее месте детского лагеря «Артек-БАЛТИКА».

Срочные новости 24 часов якобы сообщают, что в черноземной зоне России борются с переурожаем зерновых и цитрусовых, поэтому для вывоза его излишков в голодающую Европу подключили МЧС. Срочно в номер якобы «Мировые новости»: в Малороссийском и Новороссийском федеральных округах прошел конкурс сочинений «Россия - моя гордость и судьба».

И наконец якобы новости дня: «Жители Аляски попросили восстановить историческую справедливость и немедленно вернутся в состав России», «В столице Малороссийского федерального округа Киеве открылась выставка: «От российской империи через Советы к Российской республике 21 века», «Лучшей дорогой в Мире признанна трасса Киев-Владивосток», «НАТО проголосовала за самороспуск», «Победителями общероссийской олимпиады по русскому языку стала команда школьников из Львова». «Вместе сделаем мощный рывок вперед – за Жириновского!!! за ЛДПР!!!», говорится по окончании каждого из тридцати секундных сообщений.

Такие ролики Владимир Вольфович разместил в социальных сетях, поэтому не обошлось без комментариев подписчиков, которые в большинстве своем подчеркнули, чтобы Жириновский даже не мечтал о президентстве. Ему советовали успокоиться и не смешить народ. «Такую рекламу я ещё не видел, и зачем нам вся эта земля? Нет с психикой у вас полный абзац…», - писали в своих комментариях подписчики Жириновского.

А вот и обращение к уважаемым кандидатам в президенты: «Выборы под угрозой в Ростовской области, город Батайск! У жителей микрорайона «Восточный» отключили отопление до 19.03.2018, под предлогом «профилактических работ на котельной»! Ночные температуры -1 градус. Как вы думаете? Люди пойдут на выборы?», - этот вопрос интересовал отдельно взятых избирателей. Но их сразу же направили в нужное русло, что они тем более должны пойти, так как если перед выборами такое происходит, то что же говорить про обычные будни. И успокоили, что люди и в минус 40 выходили на выборы. К тому же в день выборов у них уже наверняка будет днём тепло и солнечно, так как Крым уже вернули.
Януш Серпнень
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