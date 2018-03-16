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| | Обвели вокруг пальца: Российские атомные подлодки пробрались незамеченными к границам США

Обвели вокруг пальца: Российские атомные подлодки пробрались незамеченными к границам США

Сегодня, 21:42
Командующий дивизией субмарин Сергей Старшинов рассказал о том, как в рамках учений российские атомные подводные лодки пробрались незамеченными к военным базам США. При этом не произошло нарушения границ.

Обвели вокруг пальца: Российские атомные подлодки пробрались незамеченными к границам США

 

Точное место расположения российских субмарин Старшинов не сообщил. По словам военного, американцы даже не заметили, как к их берегам приблизились атомные подлодки. В реальных условиях боевых действий российская подводная техника могла нанести базам США существенный урон. Президент Соединенных Штатов Дональда Трамп неоднократно с гордостью рассказывал об отличной подготовке американских солдат и их превосходстве над соперниками. На поверку оказалось, что российские военные обвели коллег из США вокруг пальца. Субмарины из РФ в рамках учений поплавали рядом с границей и вернулись домой.

Глава штаба подлодок Павел Булгаков подтвердил информацию о приближении российской подводной техники к военным базам США. В учениях участвовали субмарины проекта «Щука-Б». Эта техника предназначена для уничтожения врага на берегу и в море.
Домбровский Сергей
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