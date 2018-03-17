Наталья Подольская: я приглашу на ужин автора лучшего селфи с выборов

Известной поп-певицей Натальей Подольской запущен интересный конкурс для подписчиков в Instagram. Звезда заверила, что готова поужинать в одном из своих любимых ресторанов Москвы с человеком, который сделает на избирательном участке селфи и выложит его в социальные сети. Фотографию можно дополнить размышлениями, по какой причине важно принимать участие в выборах. Об этом рассказывает портал Nation News.

Наталья Подольская уточнила, что участникам конкурса требуется проголосовать в ближайшее воскресенье на президентских выборах, сделать селфи на избирательном участке и опубликовать его в Instagram.

Чтобы фото стопроцентно стал участником конкурса, следует отметить на нем Наталью Подольскую и добавить хэштег #СтранаВыбирает. Поп-дива заверила, что выбор победителя будет делаться «сердцем». Кто же им будет, станет известно 19-го марта в 0:00. В каком ресторане состоится ужин, пока неизвестно.



