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| | Порошенко настоятельно рекомендуют изменить статус Крыма и грозят протестами

Порошенко настоятельно рекомендуют изменить статус Крыма и грозят протестами

Сегодня, 20:22
Представители организации «Меджлис»* настоятельно рекомендуют главе Украины Петру Порошенко на законодательном уровне сделать Крым татарской национально-территориальной автономией. В противном случае в Киеве возможны протесты.

Порошенко настоятельно рекомендуют изменить статус Крыма и грозят протестами

 

Члены организации требуют изменить статус Крыма и закрепить новые положения в Конституции. Один из лидеров «Меджлиса» Ленур Ислямов советует Порошенко решить этот вопрос до 18 мая. Если статус Крыма не изменят, то начнутся массовые выступления, поскольку народ доведен до стадии кипения и хватит незначительного повода, чтобы спровоцировать активные действия людей. Ранее Рефат Чубаров предлагал выселить россиян из Крыма.

Заявления представителей «Меджлиса» прокомментировал глава Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко. По словам специалиста, отдельные люди могут делать противоречивые высказывания, уткнувшись ночью в подушку или выступая перед журналистами. Они возымеют одинаковый эффект, так как любые слова должны подкрепляться законом, дабы их воспринимали на серьезном уровне. Пока в Верховной Раде не проголосовали за изменение Конституции страны, рассуждать об изменении статуса Крыма бессмысленно.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Домбровский Сергей
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