Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

МВД Украины объявило, что не допустит россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента России 18 марта. Соответствующее сообщение обнародовал глава силового ведомства Арсен Аваков в своем Facebook-аккаунте.

Виктория Озерова

Украина заявила, что выборы президента РФ являются незаконными из-за того, что голосование будет проведено в Крыму. В связи с этим власти Украины решили запретить россиянам, находящимся на территории соседней страны, участвовать в избрании. 18 марта режим охраны дипломатических ведомств РФ на территории Украины будет усилен. В заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова уточняется, что в соответствующие учреждения смогут войти только особы, имеющие дипломатический статус. Киев обратился ко всем гражданам и диломатам РФ с просьбой соблюдать закон.В ЦИК РФ такой шаг считают «вопиющим» нарушением Международных норм. В Совфеде РФ позицию украинских властей назвали «глупой».