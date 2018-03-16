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| | Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

Сегодня, 19:50
МВД Украины объявило, что не допустит россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента России 18 марта. Соответствующее сообщение обнародовал глава силового ведомства Арсен Аваков в своем Facebook-аккаунте.

Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

 

Украина заявила, что выборы президента РФ являются незаконными из-за того, что голосование будет проведено в Крыму. В связи с этим власти Украины решили запретить россиянам, находящимся на территории соседней страны, участвовать в избрании. 18 марта режим охраны дипломатических ведомств РФ на территории Украины будет усилен. В заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова уточняется, что в соответствующие учреждения смогут войти только особы, имеющие дипломатический статус. Киев обратился ко всем гражданам и диломатам РФ с просьбой соблюдать закон.

В ЦИК РФ такой шаг считают «вопиющим» нарушением Международных норм. В Совфеде РФ позицию украинских властей назвали «глупой».
Виктория Озерова
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