Россиянам в Украине не дадут проголосовать на выборах 18 марта

Украина заявила, что выборы президента РФ являются незаконными из-за того, что голосование будет проведено в Крыму. В связи с этим власти Украины решили запретить россиянам, находящимся на территории соседней страны, участвовать в избрании. 18 марта режим охраны дипломатических ведомств РФ на территории Украины будет усилен. В заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова уточняется, что в соответствующие учреждения смогут войти только особы, имеющие дипломатический статус. Киев обратился ко всем гражданам и диломатам РФ с просьбой соблюдать закон.
В ЦИК РФ такой шаг считают «вопиющим» нарушением Международных норм. В Совфеде РФ позицию украинских властей назвали «глупой».