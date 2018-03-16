Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России

Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента РоссииСегодня, 18:41
Глава МВД Украины Арсен Аваков дал ответ на вопрос журналистов по поводу своего участия в выборах президента страны. Главный силовик Украины подчеркнул, что он
Руководитель украинского МВД Арсен Аваков призвал ликвидировать «Сбербанк России» на Украине. Таким образом он отреагировал на признание кредитным учреждением
Как сказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, глава МВД Украины Арсен Аваков боится президента Петра Порошенко и его окружения.