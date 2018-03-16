Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России

Глава МВД Украины Арсен Аваков высказал официальную позицию о выборах президента РФ в Крыму. По словам деятеля, Украина считает такое мероприятие незаконным.

Арсен Аваков заявил, что проведение выборов президента РФ на территории Крыма Киев считает нарушением «всех норм международного права». Также это будет против украинских законов, как сообщает VladTime.

Кроме Крыма, выборы президента РФ объявлены незаконными и на территории самой Украины. Арсен Аваков подчеркнул, что на избирательные участки во Львове, Харькове и других городах будут пускать 18 марта только лиц с дипломатическим статусом. Другим людям вход туда окажется под строжайшим запретом. Контроль такого обеспечат подразделения Нацполиции и Нацгвардии. В Сети в ответ на такое заявление Арсена Авакова поинтересовались, почему данный запрет высказывается МВД Украины, а не МИД.

Ирина Летинская