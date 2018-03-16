СКР открыл уголовные дела о покушении на дочь Скрипаля и убийству Николая Глушкова

СКР открыл уголовные дела о попытке уничтожить дочь экс-полковника ГРУ Юлии Скрипаль и по поводу убийства представителя администрации «Аэрфолота» Николая Глушкова. Информацию об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Домбровский Сергей

После отравления дочери экс-полковника ГРУ Юлии Скрипаль в Великобритании нервно-паралитическим веществом, Лондон обвинил Москву в случившемся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал Британии не делать выводов до проведения расследования. Сотрудники СКР предлагают своим коллегам из Англии провести совместные работы по выявлению преступников, уничтоживших Глушкова и покусившихся на жизнь Скрипалей. Москва готова сотрудничать с Лондоном в этом направлении. После случившегося 23 российских дипломата выслали из Великобритании, поскольку вещество, которым отравили экс-работника ГРУ, произведено в России.Сейчас Скрипали находятся в английской клинике в тяжелом состоянии. Экс-полковника ГРУ ранее обвиняли в шпионаже в пользу Лондона. В России этого человека приговорили к тюрьме. Экс-заместитель главы «Аэрофлота» Николай Глушков нарушил законодательство РФ и украл деньги компании. Топ-менеджера перевозчика ожидала колония, но его приютили в Британии.