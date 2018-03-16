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| | «Оливковая ветвь» накрыла три четверти Африна

«Оливковая ветвь» накрыла три четверти Африна

Сегодня, 18:00
Военная операция «Оливковая ветвь», которая проводится вооруженными силами Турции против города Африн – основной базы формирований курдских повстанцев – близится к завершению. Турецкие войска уже контролируют две трети городской территории. Эту информацию озвучили в пресс-секретариате Президента Турции Эрдогана.

«Оливковая ветвь» накрыла три четверти Африна

 

Меж тем, официальный Дамаск уже несколько раз выступал с протестами против вмешательства турецкой армии во внутренние дела независимой Сирии. Однако стратегические планы военных расходятся с гражданскими процедурами урегулирования подобных конфликтов.

Турки считают курдских повстанцев сепаратистами и намерены всех уничтожить физически. После этого «умиротворения» они хотят провести свободные выборы в органы местного самоуправления, чтобы иметь под контролем послушное мирное населения возле своих границ.

Здесь следует напомнить, что несколько дней назад Европарламент обратился к Эрдогану с требованием прекратить немедленно операцию «Оливковая ветвь» и вывести все войска с территории суверенной Сирии. Однако это заявление прошло незамеченным у турецких парламентариев и военные действия идут к неизбежному финалу. Курды терпят поражения от регулярных турецких войск и жертвы с их стороны растут.

Россия обвинила США в развязывании нового пограничного конфликта и призвала враждующие стороны сесть за стол переговоров. Русское командование вывело свой полицейский контингент из зоны турецко-сирийского конфликта.
Сергей Денисов
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