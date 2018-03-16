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| | Жителям Украины упростят создание бизнеса в Польше

Жителям Украины упростят создание бизнеса в Польше

Сегодня, 17:28
Урегулированием миграционного процесса полным ходом занимаются в Польше, о чем заявил министр инвестиций и развития страны Ежи Квецинский. Новый курс позволит значительно упростить трудовым мигрантам из Украины найти работу в Польше. В частности, они смогут значительно проще открывать собственные фирмы.

Жителям Украины упростят создание бизнеса в Польше

 

В целом новая миграционная политика направлена на то, чтобы покрыть дефицит трудовых ресурсов в Польше мигрантами. Для этого будут созданы по всем регионам страны базы данных с компетенциями и профессиями, в которых нуждается тот или иной регион Польши. Миграционный план Польши будет готов к лету 2018 года, сказал Квецинский.

Стоит напомнить, что многие украинские граждане бросают родную страну и уезжают в Польшу на заработки, ведь разница в зарплатах между государствами довольно существенная. Трудоустройство украинских граждан происходит, в основном, нелегально, что влечет за собой довольно высокие риски.

Несмотря на это поток украинских трудовых мигрантов в Польше не ослабевает абсолютно и с каждым годом только увеличивается и на данный момент в страну на заработки въезжает около 300 тысяч украинцев. Информацию также подтверждает возглавляющий департамент по экономическому анализу Нацбанка Польши Яцек Котловский.
Николай Офицеров
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