Жителям Украины упростят создание бизнеса в Польше

Урегулированием миграционного процесса полным ходом занимаются в Польше, о чем заявил министр инвестиций и развития страны Ежи Квецинский. Новый курс позволит значительно упростить трудовым мигрантам из Украины найти работу в Польше. В частности, они смогут значительно проще открывать собственные фирмы.

Николай Офицеров

В целом новая миграционная политика направлена на то, чтобы покрыть дефицит трудовых ресурсов в Польше мигрантами. Для этого будут созданы по всем регионам страны базы данных с компетенциями и профессиями, в которых нуждается тот или иной регион Польши. Миграционный план Польши будет готов к лету 2018 года, сказал Квецинский.Стоит напомнить, что многие украинские граждане бросают родную страну и уезжают в Польшу на заработки, ведь разница в зарплатах между государствами довольно существенная. Трудоустройство украинских граждан происходит, в основном, нелегально, что влечет за собой довольно высокие риски.Несмотря на это поток украинских трудовых мигрантов в Польше не ослабевает абсолютно и с каждым годом только увеличивается и на данный момент в страну на заработки въезжает около 300 тысяч украинцев. Информацию также подтверждает возглавляющий департамент по экономическому анализу Нацбанка Польши Яцек Котловский.