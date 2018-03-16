В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона

Еще ни одна страна планеты не тестировала рельсотроны. Первой стала КНР. О корабле «Хайяншань» с электромагнитной пушкой проинформировали сразу несколько китайских изданий.

Виктория Озерова

Несколько месяцев назад в СМИ появились сведения о странном оружии, установленном на оном из китайских кораблей. В процессе обсуждения эксперты решили, что это рельсотрон. Оружие было установлено на китайском десантном корабле «Хайяншань», что относится к типу Type 072-III. Предположения подтвердили слухи о рельсотроне, которые впервые появились еще 13 лет назад, между тем, правительство КНР никак не комментировало ситуацию.Сейчас сразу несколько китайских СМИ со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии проинформировали о том, что КНР приступила к испытаниям корабельного рельсотрона. 50 тысяч тестов бортовых систем были проведены у причальной стенки, затем корабль отправился в открытое море.