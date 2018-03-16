«Хочешь участвовать – действуй»: Тимати выразил своё мнение о выборах в РФ

«Хочешь участвовать – действуй»: Тимати выразил своё мнение о выборах в РФСегодня, 15:26
Популярный российский рэпер Тимати записал новогоднее обращение к поклонникам, в котором рассказал об успехах лейбла BlackStar. Подписчики назвали ролик
Популярный российский исполнитель Тимати показал, как он отдыхает с любимой. Любимой Тимати назвал доску для серфинга.
Популярный рэпер из России Тимати продемонстрировал экстремальное фото, сделанное в Арабских Эмиратах (ОАЭ) для своих Instagram-подписчиков. Рэп-исполнитель