«Хочешь участвовать – действуй»: Тимати выразил своё мнение о выборах в РФ

Популярный рэпер Тимати обратился в Instagram с речью к россиянам касательно предстоящих выборов президента. Он призвал действовать, если реально есть желание участвовать.

Тимати раскритиковал тех, кто предпочитает просто «сидеть дома и смотреть интернет-расследования, угарать с абсурдности теледебатов, наблюдая за новыми кандидатами» и так далее. Он отметил, что так, вероятно, легче и проще, как и написать какую-то «грязь» после этого в комментариях в Сети. Артист признал, что и он может получить такой ответ на свои высказывания, однако подчеркнул, что не собирается обращать на такое внимание, как сообщает VladTime.

Тимати призвал не заниматься бесполезным написанием «грязных» комментариев, поскольку от них ничего не изменится, а «участвовать», то есть, проголосовать. Поклонники артиста частично согласились с ним, хотя некоторые заявили, что устали от политики в Сети, попросив рэпера больше уделять внимание другой тематике.

Ирина Летинская