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| | Москва может дать отпор Лондону в любую минуту – Песков

Москва может дать отпор Лондону в любую минуту – Песков

Сегодня, 15:01
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал готовность Москвы ответить на давление со стороны Великобритании. По его словам, Кремль готов принять ответные меры на действия Лондона по делу Скрипаля в любую минуту.

Москва может дать отпор Лондону в любую минуту – Песков

 

Песков подчеркивает, что все действия России будут взвешенными и хорошо продуманными и соответствующими интересам страны. Говоря о сроках реализации этих мер, представитель президента ответил: «В любую минуту».

Правительство Великобритании заявило, что Россия причастна к отравлению бывшего разведчика ГРУ Сергея Срипаля. Согласно версии британцев, российские спецслужбы нашли возможность отравить перебежчика нервно-паралитическим ядом, который известен как «Новичок». Вместе с обвиненным в шпионаже в пользу Великобритании экс-полковником, дозу яда получила и его 33-летняя дочь Юлия. Сейчас отец и дочь находятся в больнице в критическом состоянии. Глава британского правительства Тереза Мэй потребовала высылки 23 российских дипломатов. В ответ на это Кремль также готовит высылку диппредставителей Туманного Альбиона.

Россия не признает своей вины в отравлении шпиона и отвергает все обвинения. В Кремле уверены, что Лондон намеренно спровоцировал скандал, дабы упрочнить свое положение на международной политической арене.
Дарья Светозарова
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