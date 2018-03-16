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| | Украина собирается разорвать экономические отношения с Россией

Украина собирается разорвать экономические отношения с Россией

Сегодня, 14:51
Владимир Гройсман, являющийся украинским премьер-министром, заявил о том, что в данный момент правительство Украины работает над мерами, которые позволят прекратить экономическое сотрудничество с Россией.

Украина собирается разорвать экономические отношения с Россией

 

По словам премьер-министра Украины, в украинском правительстве разрабатывают методы, которые вскоре смогут отвязать экономику страны от воздействия Российской Федерации. Владимир Гройсман утвердил, что он уже оформил официальное поручение, согласно которому программа экономического сотрудничества с Российской Федерацией, заключённая семь лет назад, будет разорвана. Гройсман ответил, что полная отвязка украинской экономики от России может произойти уже в среду.

Также премьер заметил, что сам по себе процесс отвязки промышленности Украины от экономических связей с российским государством имеет достаточное количество осложнений, однако, данные действия уже предпринимаются. Владимир Гройсман добавил, что Украина намерена заставить Россию заплатить за проявленную агрессию.
Александр Вест
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