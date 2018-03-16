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| | ЕС грозит Грузии отменой безвиза

ЕС грозит Грузии отменой безвиза

Сегодня, 14:48
Граждане Грузии могут лишиться безвизового режима. О том, что ЕС может приостановить его действие для этой страны, рассказал посол Франции в Тбилиси Паскаль Менье. Такие меры будут приняты, если число грузинских просителей убежищ в странах Евросоюза продолжит расти.

ЕС грозит Грузии отменой безвиза

 

Посол добавил, что количество жителей Грузии, попросивших убежище во Франции, уже увеличилось. При этом визитеры часто нарушают сроки, в течение которых им позволено находиться в стране. Менье призвал граждан Грузии скептически относиться к обещаниям тех лиц, которые предлагают двухгодичное проживание в Германии и Франции после истечения срока убежища. Он добавил, что это невозможно, поскольку Грузия квалифицируется как безопасная страна.

Растущим потоком беженцев из этой страны уже обеспокоены ФРГ, Франция, Исландия и Швеция. Безвизовый режим Грузии предоставили год назад. За этот период им воспользовались 220 тысяч жителей этой страны . Отмечается, что визы не требуются для кратковременного пребывания в странах Евросоюза – поездок в гости или краткосрочных деловых визитов, для туристических визитов. Если речь идет о работе или учебе за границей, то визы по-прежнему обязательны.

В Тбилиси уже отреагировали на предупреждение. Там намерены ужесточить законодательство в отношении тех, кто нарушает сроки пребывания в странах ЕС и других условий безвиза. Поэтому расходы по приему беженца на родине он будет оплачивать сам. Также более жестким станет процесс смены фамилии. Нередко несостоявшиеся беженцы берут другую фамилию и пробуют по ней получить убежище в ЕС.
Дарья Светозарова
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