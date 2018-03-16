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| | В ОНН отменили выступление России о нарушении прав крымчан Украиной

В ОНН отменили выступление России о нарушении прав крымчан Украиной

Сегодня, 14:46
Правительство Республики Крым сообщило о том, что выступление по поводу нарушения Украиной прав жителей полуострова было отменено. Причиной могла стать позиция делегации из Украины и подкуп членов профсоюза.

В ОНН отменили выступление России о нарушении прав крымчан Украиной

 

Глава рабочей группы в правительстве Крыма сообщил о том, что выступление России в ОНН, которое должно было осветить проблему притеснения прав крымчан, было отменено. Причину руководство Крымского полуострова видит в соответствующей инициативе со стороны украинской стороны, которая была намерена сорвать заседание.

Однако, официальная версия на сегодня гласит, что действительной причиной отмены 37 сессии ОНН стала забастовка персонала в Женеве. Как полагает руководитель рабочей группы Крымской Республики, членов профсоюза могли подкупить члены делегации из Украины. Кроме того, есть факты того, что члены бастующего персонала встречались с политиками Украины в дорогих женевских ресторанах.

Ранее сообщалось, что нынешние представители власти в Крыме собирались отправить множественные иски, в которых выражено требование о возмещении ущерба жителям полуострова из-за энергетической блокады.
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