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| | Кремль не нашёл оснований рассуждать о начале новой холодной войны

Кремль не нашёл оснований рассуждать о начале новой холодной войны

Сегодня, 14:44
Дмитрий Песков, являющийся официальным пресс-секретарём Владимира Путина, рассказал о том, что позиция британских властей по делу Скрипаля относительно российской стороны вовсе не является поводом для начала новой холодной войны.

Кремль не нашёл оснований рассуждать о начале новой холодной войны

 

По словам Пескова, подобные предположения являются излишне апокалиптическими. Пресс-секретарь российского президента отметил, что Великобритании когда-то придётся перейти к утвердительным обвинениям, предоставив неоспоримые доказательства вмешательства Российской Федерации в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дмитрий Песков заверил, что в данный момент в Кремле не находят никаких видимых оснований для размышлений о начале очередной холодной войны.

Кремль не нашёл оснований рассуждать о начале новой холодной войны

 

Песков также добавил, что в любую минуту от России следует ожидать определённых ответных мер, связанных с агрессивной позицией Великобритании, выдворившей российских дипломатов из страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, ответные меры российской стороны несомненно будут преследовать интересы России.
Александр Вест
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