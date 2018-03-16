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| | В Кремле удивлены заявлениями Лондона по «делу Скрипаля»

В Кремле удивлены заявлениями Лондона по «делу Скрипаля»

Сегодня, 14:23
Пресс-секретарь при президенте России Дмитрий Песков выразил удивление по поводу того, что официальный Лондон использует в качестве обвинения по «делу Скрипаля» несерьезные формулировки. РФ не приходилось сталкиваться с подобным поведением со стороны другого государства.

В Кремле удивлены заявлениями Лондона по «делу Скрипаля»

 

Дмитрий Песков, выполняющий функции пресс-секретаря при президенте РФ, сообщил, что удивлен поведением Лондона относительно смерти экс-разведчика Сергея Скрипаля. Власти Великобритании, выдвигая серьезные обвинения против России, позволяют себе применять формулировки «возможно» и «вероятнее всего». Ранее с подобной несерьезной линией поведения со стороны другого государство РФ еще не приходилось сталкиваться, говорит Песков.

4 марта этого года в британском городе Солсбери нашли Скрипаля и его дочь без сознания. Позже экспертиза показала, что причиной могло стать отравление газом с нервно-паралитическим воздействием. По последним данным, источник этого газа мог находиться в чемодане дочери Скрипаля Юлии, которая не так давно приехала из России.
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