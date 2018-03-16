Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете

Стивен Шварц в беседе с журналистами портала Business Insider рассказал о современном оружии и последствиях его применению. Эксперт сообщил, что взрыв ядерного оружия приводит к выпадению радиоактивных осадков. Также уточнил, что ядерное оружие США предназначено для ликвидации вооружения массового уничтожения во владениях противника. При этом могут быть разрушены целые города.
В тоже время, по слухам, российский подводный беспилотник «Статус-6» может детонировать в толще воды. Его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Так, «Статус-6» может уничтожить целые континенты, что делает его угрозой всей жизни на планете.