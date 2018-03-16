«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет «Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон Поклонская продолжит скандал с «Матильдой» Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»
| | Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете

Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете

Сегодня, 13:02
Эксперт по последствиям применения ядерного оружия Стивен Шварц рассказал об опасности нового российского подводного беспилотника «Статус -6». По мнению специалиста, он является «кобальтовой бомбой» и способен стереть с лица Земли целые континенты.

Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете

 

Стивен Шварц в беседе с журналистами портала Business Insider рассказал о современном оружии и последствиях его применению. Эксперт сообщил, что взрыв ядерного оружия приводит к выпадению радиоактивных осадков. Также уточнил, что ядерное оружие США предназначено для ликвидации вооружения массового уничтожения во владениях противника. При этом могут быть разрушены целые города.

В тоже время, по слухам, российский подводный беспилотник «Статус-6» может детонировать в толще воды. Его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Так, «Статус-6» может уничтожить целые континенты, что делает его угрозой всей жизни на планете.
Виктория Озерова
Новости по теме
Олег Ляшко: Украина должна восстановить статус ядерного государства
Олег Ляшко: Украина должна восстановить статус ядерного государства

Украинский нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в недавнем интервью заявил, что его страна обязана восстановить статус ядерной державы. Об этом

МИД напомнил о двух возможностях использования ядерного оружия
МИД напомнил о двух возможностях использования ядерного оружия

МИД напомнил о вероятности использования ядерного оружия. Право применения средства массового поражения они оставили за собой. 

Украинская ВР готова вернуть стране ядерный статус
Украинская ВР готова вернуть стране ядерный статус

Украинские «свободовцы» внесли в ВР проект постановления, в котором предлагают вернуть Украине ядерный статус, от которого страна в 1993 году отказалась.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости