Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете

Эксперт по последствиям применения ядерного оружия Стивен Шварц рассказал об опасности нового российского подводного беспилотника «Статус -6». По мнению специалиста, он является «кобальтовой бомбой» и способен стереть с лица Земли целые континенты.

Виктория Озерова

Стивен Шварц в беседе с журналистами портала Business Insider рассказал о современном оружии и последствиях его применению. Эксперт сообщил, что взрыв ядерного оружия приводит к выпадению радиоактивных осадков. Также уточнил, что ядерное оружие США предназначено для ликвидации вооружения массового уничтожения во владениях противника. При этом могут быть разрушены целые города.В тоже время, по слухам, российский подводный беспилотник «Статус-6» может детонировать в толще воды. Его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Так, «Статус-6» может уничтожить целые континенты, что делает его угрозой всей жизни на планете.