Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается терпеть факт высылки своих дипломатов из Британии, а ответит аналогичными мерами, дабы показать Лондону свою четкую позицию в вопросе отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Домбровский Сергей

Ранее премьер Объединенного Королевства Тереза Мэй, не имея на руках доказательств, заявила о причастности Москвы к интоксикации бывшего разведчика. По ее словам, нервно-паралитический газ, которым отравили Скрипаля и его дочь, сделали в России. Лавров назвал такое высказывание надуманным и требует предоставить доказательства. Американские политологи считают данное заявление противоречивым. По словам специалистов, нельзя произносить такие слова до проведения расследования, поскольку они дестабилизируют обстановку. Возможно Тереза Мэй пытается реабилитироваться в глазах людей накануне выборов, так как ее рейтинг сейчас очень низкий и она желает показать себя сильным политиком.Лондон отослал 23 российских дипломатов из Великобритании. Москва собирается ответить той же монетой. Количество британских государственных деятелей, которых вышлют из России, не называется.