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| | Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона

Сегодня, 12:52
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается терпеть факт высылки своих дипломатов из Британии, а ответит аналогичными мерами, дабы показать Лондону свою четкую позицию в вопросе отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона

 

Ранее премьер Объединенного Королевства Тереза Мэй, не имея на руках доказательств, заявила о причастности Москвы к интоксикации бывшего разведчика. По ее словам, нервно-паралитический газ, которым отравили Скрипаля и его дочь, сделали в России. Лавров назвал такое высказывание надуманным и требует предоставить доказательства. Американские политологи считают данное заявление противоречивым. По словам специалистов, нельзя произносить такие слова до проведения расследования, поскольку они дестабилизируют обстановку. Возможно Тереза Мэй пытается реабилитироваться в глазах людей накануне выборов, так как ее рейтинг сейчас очень низкий и она желает показать себя сильным политиком.

Лондон отослал 23 российских дипломатов из Великобритании. Москва собирается ответить той же монетой. Количество британских государственных деятелей, которых вышлют из России, не называется.
Домбровский Сергей
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