Лавров: У британского министра обороны острая нехватка образования

«Наверное, он с помощью таких громких заявлений хочет попасть в историю. У Терезы Мей главный аргумент вины России «весьма вероятно» (highly possible), а у него «Россия должна отойти в сторону (Russia should go away). Им, скорее всего, образования не хватает. Я не знаю», - заявил Лавров.
Уильямсон выступил 15 марта с весьма противоречивой риторикой, отмечая, что Россия не должна как-либо отвечать на высылку дипломатов из Великобритании в связи с так называемым «делом Скрипаля».
«То, что Россия уже сделал в Солсбери, безусловно возмутительно и шокирует. Мы ответили на это. Если честно, то России следует отойти в сторону и заткнуться», - утверждает министр Уильямсон.
В Минобороны РФ выражения Уильямсона назвали «хамскими», а риторику больше подходящей для «базарной хабалки». По мнению Игоря Конашенкова, главы пресс-службы российского оборонительного ведомства, это показывает «крайнюю степень интеллектуальной импотенции», как министра, так и всего Минобороны Великобритании.
Резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой произошло после того, как 4 марта в Солсбери был в бессознательном состоянии обнаружен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.
После этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что велика вероятность того, что за их отравление несет ответственность Россия. 14 марта министр заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов.