Лавров: У британского министра обороны острая нехватка образования

Возглавляющий российский МИД Сергей Лавров считает жалкой попыткой войти в историю слова главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона, который посоветовал России «отойти и заткнуться».

Николай Офицеров

», - заявил Лавров.Уильямсон выступил 15 марта с весьма противоречивой риторикой, отмечая, что Россия не должна как-либо отвечать на высылку дипломатов из Великобритании в связи с так называемым «делом Скрипаля».», - утверждает министр Уильямсон.В Минобороны РФ выражения Уильямсона назвали «хамскими», а риторику больше подходящей для «базарной хабалки». По мнению Игоря Конашенкова, главы пресс-службы российского оборонительного ведомства, это показывает «крайнюю степень интеллектуальной импотенции», как министра, так и всего Минобороны Великобритании.Резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой произошло после того, как 4 марта в Солсбери был в бессознательном состоянии обнаружен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.После этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что велика вероятность того, что за их отравление несет ответственность Россия. 14 марта министр заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов.