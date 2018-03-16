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| | Лавров: У британского министра обороны острая нехватка образования

Лавров: У британского министра обороны острая нехватка образования

Сегодня, 12:05
Возглавляющий российский МИД Сергей Лавров считает жалкой попыткой войти в историю слова главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона, который посоветовал России «отойти и заткнуться».

Лавров: У британского министра обороны острая нехватка образования

 

«Наверное, он с помощью таких громких заявлений хочет попасть в историю. У Терезы Мей главный аргумент вины России «весьма вероятно» (highly possible), а у него «Россия должна отойти в сторону (Russia should go away). Им, скорее всего, образования не хватает. Я не знаю», - заявил Лавров.

Уильямсон выступил 15 марта с весьма противоречивой риторикой, отмечая, что Россия не должна как-либо отвечать на высылку дипломатов из Великобритании в связи с так называемым «делом Скрипаля».

«То, что Россия уже сделал в Солсбери, безусловно возмутительно и шокирует. Мы ответили на это. Если честно, то России следует отойти в сторону и заткнуться», - утверждает министр Уильямсон.

В Минобороны РФ выражения Уильямсона назвали «хамскими», а риторику больше подходящей для «базарной хабалки». По мнению Игоря Конашенкова, главы пресс-службы российского оборонительного ведомства, это показывает «крайнюю степень интеллектуальной импотенции», как министра, так и всего Минобороны Великобритании.

Резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой произошло после того, как 4 марта в Солсбери был в бессознательном состоянии обнаружен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией.

После этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что велика вероятность того, что за их отравление несет ответственность Россия. 14 марта министр заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов.
Николай Офицеров
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