Трамп не намерен увольнять своего помощника Герберта Макмастера

Именно поэтому все сведения относительно того, что он решил отправить его в отставку и уже объявил конкурс на его замену, являлись неправдивыми.
Сам президент признается, что находится в «замечательных отношениях» с Гербертом Макмастером и не планирует менять состав Совета по национальной безопасности. Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Только что удалось поговорить с президентом Соединенных Штатов, а также генералом Гербертом Макмастером. Несмотря на массу сообщений в прессе, у них прекрасные рабочие отношения и нет никаких изменений в СНБ», - заявила Сандерс на просторах своего Twitter.
Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о планах Трампа отправить в отставку Герберта Макмастера. Так, телеканал CNN предполагал, что помощник президента уйдёт со своей должности сразу после того, как пост госсекретаря США покинет Рекс Тиллерсон.