Трамп не намерен увольнять своего помощника Герберта Макмастера

Представители американских СМИ опровергают свои же сведения, размещенные ранее. По данным журналистов, Дональд Трамп не планирует снимать с должности своего помощника и советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера.

Николай Офицеров

Именно поэтому все сведения относительно того, что он решил отправить его в отставку и уже объявил конкурс на его замену, являлись неправдивыми.Сам президент признается, что находится в «замечательных отношениях» с Гербертом Макмастером и не планирует менять состав Совета по национальной безопасности. Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.», - заявила Сандерс на просторах своего Twitter.Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о планах Трампа отправить в отставку Герберта Макмастера. Так, телеканал CNN предполагал, что помощник президента уйдёт со своей должности сразу после того, как пост госсекретаря США покинет Рекс Тиллерсон.