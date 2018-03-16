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| | Трамп не намерен увольнять своего помощника Герберта Макмастера

Трамп не намерен увольнять своего помощника Герберта Макмастера

Сегодня, 11:23
Представители американских СМИ опровергают свои же сведения, размещенные ранее. По данным журналистов, Дональд Трамп не планирует снимать с должности своего помощника и советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера.

Трамп не намерен увольнять своего помощника Герберта Макмастера

 

Именно поэтому все сведения относительно того, что он решил отправить его в отставку и уже объявил конкурс на его замену, являлись неправдивыми.

Сам президент признается, что находится в «замечательных отношениях» с Гербертом Макмастером и не планирует менять состав Совета по национальной безопасности. Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Только что удалось поговорить с президентом Соединенных Штатов, а также генералом Гербертом Макмастером. Несмотря на массу сообщений в прессе, у них прекрасные рабочие отношения и нет никаких изменений в СНБ», - заявила Сандерс на просторах своего Twitter.

Ранее американские СМИ неоднократно сообщали о планах Трампа отправить в отставку Герберта Макмастера. Так, телеканал CNN предполагал, что помощник президента уйдёт со своей должности сразу после того, как пост госсекретаря США покинет Рекс Тиллерсон.
Николай Офицеров
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