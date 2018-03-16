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| | Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак

Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак

Сегодня, 10:41
Российский политический деятель Наталья Поклонская рассказала о том, что в Центральный избирательный комитет от её имени был отправлен запрос с целью снятия с президентских выборов кандидатуры Ксении Собчак.

Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак

 

По словам Натальи Поклонской, поведение Собчак она считает непозволительным, так как Ксения позволила себе проявить неуважение к жителям крымского полуострова. Поклонская заметила, что она воспользовалась своими депутатскими правами и направила председателю ЦИК официальный запрос с целью снятия Ксении Собчак с предстоящих выборов в президенты Российской Федерации. Депутат отметила, что заявления Собчак о том, что Крым не является частью российского государства являются крайне непозволительными.

Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак

 

Наталья Поклонская добавила, что не возлагает особые надежды на положительную реакцию ЦИК, однако, как представитель Крыма, она была обязана изложить свою позицию. Поклонская заявила, что Крым является неотъемлемой частью России, а все, кто не согласен с данным утверждением, могут справляться с подобными трудностями самостоятельно.
Александр Вест
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