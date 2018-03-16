Макрон воздержался от посещения российского стенда в книжном салоне в Париже

Французский президент Эмманюэль Макрон воздержался от посещения стенда от РФ в парижском книжном салоне. Алексей Мешков, являющийся российским послом во Франции, заявил о том, что Российская Федерация сожалеет о подобном решении Макрона.

Александр Вест

Мешков рассказал о том, что российская сторона рассчитывает на достойный уровень понимания Франции ситуации, сложившейся вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский посол подчеркнул, что Россия даже не осведомлена о состоянии бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, которые не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит с «делом Скрипаля».Напомним, ранее Евгений Резниченко, занимавшийся организацией книжного российского стенда в парижском салоне, рассказал о письме, поступившем из Елисейского дворца, в котором содержалась информация о том, что Эмманюэль Макрон воздержится от посещения российской экспозиции. В день открытия книжной выставки в Париже российская сторона рассчитывала, что Эмманюэль Макрон поучаствует в торжестве, организованном на российском стенде.