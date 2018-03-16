Максим Виторган поддержал справедливых граждан Словакии

Максим Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram информацией о том, что в Словакии граждане добились отставки властей, которые были уличены в коррупции и неправомерных действиях.

В официальном Instagram-аккаунте супруга Ксении Собчак Максима Виторгана появилась публикация, в которой показан момент одного из митингов в Словакии. В описании своей записи Виторган заметил, что в Словакии братья-словаки добились справедливости, отправив в отставку премьера Роберта Фицо, который был заподозрен в связях с итальянской мафией. Виторган рассказал о том, что в Словакии граждане поднялись на митинги, организованные по всей стране, а побудило их на столь решительные действия убийство журналиста по имени Ян Куцияк.

Александр Вест

Словацкого журналиста и его невесту убили из-за провокационных статей мужчины, который в своих материалах не раз выступал с критикой коррумпированного правительства, открывая населению Словакии правду на деяния политиков. В комментариях подписчики Максима заявили, что подобные действия вряд ли приведут к положительному исходу в России.