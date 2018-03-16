Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить всех заключенных граждан Украины, которые находятся, по ее словам, «в плену». В обмен она предлагает себя.

Николай Офицеров

», - заявила Савченко, давая интервью украинскому изданию.Савченко, однако, не стала уточнять, имеет ли она в виду тех украинцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах или же украинцев, что были взяты в плен на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.Надежда Савченко 12 марта была вызвана на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. Спецслужбы, однако, установили, что Савченко на территории Украины отсутствует. Замглавы фракции «Народного фронда» Андрей Тетерук допускает, что Савченко вовсе могла сбежать в Россию. В качестве опровержения этой информации, сама Надежда опубликовала фотографии со Страсбурга в составе сессии ПАСЕ. Савченко отказалась, по возвращении в Киев 15 марта, рассказывать, куда она летала.