«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио
| | Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму

Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму

Сегодня, 09:20
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить всех заключенных граждан Украины, которые находятся, по ее словам, «в плену». В обмен она предлагает себя.

Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму

 

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена это мой обмен, то я согласна. Если бы мне предложили волю в России, то для меня это была бы смерть. Я соглашусь на обмен, отсижу свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленников», - заявила Савченко, давая интервью украинскому изданию.

Савченко, однако, не стала уточнять, имеет ли она в виду тех украинцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах или же украинцев, что были взяты в плен на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Надежда Савченко 12 марта была вызвана на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. Спецслужбы, однако, установили, что Савченко на территории Украины отсутствует. Замглавы фракции «Народного фронда» Андрей Тетерук допускает, что Савченко вовсе могла сбежать в Россию. В качестве опровержения этой информации, сама Надежда опубликовала фотографии со Страсбурга в составе сессии ПАСЕ. Савченко отказалась, по возвращении в Киев 15 марта, рассказывать, куда она летала.
Николай Офицеров
Новости по теме
Савченко приехала в ДНР для посещения украинских пленных
Савченко приехала в ДНР для посещения украинских пленных

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приехала на территорию самопровозглашенной ДНР для посещения украинских военнопленных. Об этом сообщили в

Савченко обнародовала списки пленных пленных бойцов ВСУ
Савченко обнародовала списки пленных пленных бойцов ВСУ

Сегодня Надежда Савченко обнародовала список пленных украинских бойцов на территории Донбасса. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

СМИ: Савченко призывает украинцев попросить прощения у жителей Донбасса
СМИ: Савченко призывает украинцев попросить прощения у жителей Донбасса

Народный депутат Украины, а в прошлом военная летчица, Надежда Савченко обратилась с просьбой к украинскому народу о том, чтобы попросить извинения у жителей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости