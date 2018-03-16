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| | Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»

Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»

Сегодня, 08:53
Депутат Верховной Рады и Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных сайта украинских националистов «Миротворец». По мнению украинских блогеров, активно обсуждающих в Сети деятельность бывшей узницы российской тюрьмы, «она доигралась».

Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»

 

Надежда Савченко – еще недавно культовая женщина-пилот, за которую переживала вся страна, сумела изменить к себе отношение у широких слоев украинского общества своими неординарными поступками с первых шагов в аэропорту Борисполь, куда была доставлена на борту авиалайнера из России.

Она отказалась протянуть руку Юлии Тимошенко, затем вела «подозрительные переговоры с агрессором» об освобождении украинских военнопленных, после этого выдвинула ряд сенсационных обвинений против украинских политиков первого эшелона. Последнее ее заявление о том, что спикер Верховной Рады Парубий лично провожал снайперов на крышу во время майдана, шокировало всю страну.

Политики не остались в долгу. Генеральный прокурор Украины обвинил Савченко в государственной измене и в попытке совершить в стране военный переворот. Депутатская комиссия по национальной безопасности единогласно проголосовала за ее исключение из своих рядов и поставила вопрос о лишении ее звания Героя Украины.

Генеральная прокуратура требует от парламентариев лишить Савченко депутатской неприкосновенности, чтобы открыть полноценное уголовное дело. Последним аккордом, по мнению украинских аналитиков, стало занесение ее имени в базу данных националистического сайта «Миротворец».

Напомним о том, что Надежда Савченко изъявила желание баллотироваться в качестве кандидата на выборах Президента Украины.
Сергей Денисов
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