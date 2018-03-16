США угрожают России новыми санкциями из-за «дела Скрипаля»

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Ноуэрт выступила с заявлением о том, что Вашингтон на данный момент всерьез рассматривает новые санкционные меры в отношении Российской Федерации по причине отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Николай Офицеров

Россия, по ее словам, якобы является нарушителем, в данной ситуации, конвенции ООН о запрете распространения и применения химического оружия. Именно Москву, как известно, винят в покушении на бывшего шпиона, который вместе со своей дочерью Юлией был отравлен веществом токсичного типа. Британская сторона заявила, пробы указывают на то, что данный состав разрабатывался в России долгие годы и происходит именно оттуда.», - заявила Ноуэрт, давая журналистам ответ на соответствующий вопрос.Ситуацию со Скрипалем она сравнивает с отравлением брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. Тогда его отравили в аэропорту малазийского Куала-Лумпура, после чего США сразу же ввели ряд санкции против Пхеньяна. Также Ноуэрт подтверждает, что Соединенные Штаты выражают солидарность Великобритании в своих подозрениях России. Также позицию Лондона разделяют Франция и Германия.