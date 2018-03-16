Украинские депутаты устроили драку прямо в редакции телеканала

Сообщается, что причиной случившегося является закон об отмене правок Лозового. Произошла потасовка непосредственно в редакции местного «5 Канала».
Официальный представитель народного депутата Геращенко несколько позже подтвердил эту информацию и заявил на своей страничке в Facebook, что ситуацию не намерены оставлять просто так.
«Только что прямо в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Вадимом Ивченко. Произошел конфликт из-за закона, связанного с отменой правок Лозового», - заявил представитель на своей страничке в Facebook.
Геращенко также добавил, что незамедлительно вызвал на место правоохранительные органы, решив, что именно они должны предать законности инциденту и составить официальный протокол.
Стоит добавить, что склоки, доходящие до мордобоя, среди украинских парламентариев не редкость. Не так давно депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прямо в эфире телепрограммы попытался напасть с тростью на «не совсем украинца» Михаила Саакашвили.