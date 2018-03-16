Более 200 избирательных участков откроют для незрячих москвичей

Специально оборудованные участки для незрячих жителей столицы откроют в 102 избирательных округах. Об этом журналистам заявили на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Сергей Денисов

«Специально оборудованные участки» предусматривают наличие авторизованных плакатов, напечатанных крупным кеглем, а также избирательные бюллетени со шрифтом Брайля. Мосгоризбирком провел огромную работу с городским обществом слепых. На учет отдельным списком взяты слабовидящие и слепые граждане. Если избиратель самостоятельно не перемещается, к нему домой придут члены участковой избирательной комиссии и человек сможет проголосовать вовремя.Напомним, что президентские выборы в Российской Федерации состоятся 18 марта. Избирательные пункты будут работать с 08:00 до 20:00.