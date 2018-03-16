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| | Более 200 избирательных участков откроют для незрячих москвичей

Более 200 избирательных участков откроют для незрячих москвичей

Сегодня, 08:25
Специально оборудованные участки для незрячих жителей столицы откроют в 102 избирательных округах. Об этом журналистам заявили на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Более 200 избирательных участков откроют для незрячих москвичей

 

«Специально оборудованные участки» предусматривают наличие авторизованных плакатов, напечатанных крупным кеглем, а также избирательные бюллетени со шрифтом Брайля. Мосгоризбирком провел огромную работу с городским обществом слепых. На учет отдельным списком взяты слабовидящие и слепые граждане. Если избиратель самостоятельно не перемещается, к нему домой придут члены участковой избирательной комиссии и человек сможет проголосовать вовремя.

Напомним, что президентские выборы в Российской Федерации состоятся 18 марта. Избирательные пункты будут работать с 08:00 до 20:00. 
Сергей Денисов
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