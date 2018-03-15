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| | "Полное дно": Собчак поставила участников "Дома-2" в пример политикам

"Полное дно": Собчак поставила участников "Дома-2" в пример политикам

Сегодня, 22:45
Конечно же, Ксения Собчак не могла упустить момент, чтобы рассказать всем своим многочисленным подписчикам о том, как ее публично унизили на прошедших в среду дебатах кандидатов в президенты. Собчак заявила, что ранее была уверена, что дискуссии, проходившие между кандидатами до сих пор, уже были неким «дном». Но все оказалось куда трагичнее - окончательное дно Ксения Анатольевна испытала именно вчера на передаче, которую вел Владимир Соловьев. По словам Собчак, против нее объединились практически все кандидаты, которые позволили себе хором орать на единственную женщину в их обществе.

"Полное дно": Собчак поставила участников "Дома-2" в пример политикам

 

Помимо этого, Ксения отметила, что травили не только ее, но и Павла Грудинина. Причем ситуация с Грудининым была мастерски разыграна Максимом Сурайкиным, пригласившим в студию некую женщину, которая якобы была когда-то доверенным лицом Грудинина, а на данный момент имеет к нему массу претензий. В какой-то момент Сурайкин переключился с Грудинина на Шевченко. Собчак назвала сцену безобразной, и отметила, что даже в шоу «Дом-2», ведущей которого она была несколько лет, ей не доводилось разнимать мужчин, которые орали и плевались. Ксения сочла все происходящее практически клоунадой, но отметила, что участвует в этих «псевдо-выборах» лишь потому, что они дают ей возможность доносить до людей важную информацию.

Пользователи очень бурно обсудили прочитанное. В частности, они разделились на тех, кто поддерживает Собчак и тех, кто не разделяет ее точку зрения, как политическую, так и личностную. Хейтеры вылили достаточно грязи на единственную женщину-кандидата в президенты. Они заявили, что такого «содома и гоморры», которые творятся в «Доме-2» нет и не будет больше нигде - вседозволенность, демонстрируемая молодежью на всю страну, уже давно перешла всякие границы. Они напомнили, что когда-то, показухи ради, Собчак и сама устраивала драку с Бородиной, а теперь строит из себя светскую даму, живущую возвышенными чувствами. Ксении посоветовали вспомнить о том, что она мать, и заняться, наконец, маленьким сыном, о котором она в пылу предвыборной гонки, кажется, совсем забыла.

Недоброжелатели высказали мнение, что Собчак нарочно воспользовалась ситуацией, когда ее оскорбили, но ведущий так сакцентировал внимание на «слезах обиженной женщины», что дальнейшие еле сдерживаемые рыдания и уход из студии были хорошо продуманным ходом, чтобы дополнительно привлечь к себе внимание.

Поклонники тоже не стали молчать, и старались всячески поддержать Ксению, они называли ее самым адекватным кандидатом, который хочет изменить условия нынешней жизни. Делали они это в пику хейтерам , которые заявили, что деятельность Собчак полностью оплачивается американцами.
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