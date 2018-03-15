"Полное дно": Собчак поставила участников "Дома-2" в пример политикам

Конечно же, Ксения Собчак не могла упустить момент, чтобы рассказать всем своим многочисленным подписчикам о том, как ее публично унизили на прошедших в среду дебатах кандидатов в президенты. Собчак заявила, что ранее была уверена, что дискуссии, проходившие между кандидатами до сих пор, уже были неким «дном». Но все оказалось куда трагичнее - окончательное дно Ксения Анатольевна испытала именно вчера на передаче, которую вел Владимир Соловьев. По словам Собчак, против нее объединились практически все кандидаты, которые позволили себе хором орать на единственную женщину в их обществе.

Помимо этого, Ксения отметила, что травили не только ее, но и Павла Грудинина. Причем ситуация с Грудининым была мастерски разыграна Максимом Сурайкиным, пригласившим в студию некую женщину, которая якобы была когда-то доверенным лицом Грудинина, а на данный момент имеет к нему массу претензий. В какой-то момент Сурайкин переключился с Грудинина на Шевченко. Собчак назвала сцену безобразной, и отметила, что даже в шоу «Дом-2», ведущей которого она была несколько лет, ей не доводилось разнимать мужчин, которые орали и плевались. Ксения сочла все происходящее практически клоунадой, но отметила, что участвует в этих «псевдо-выборах» лишь потому, что они дают ей возможность доносить до людей важную информацию.Пользователи очень бурно обсудили прочитанное. В частности, они разделились на тех, кто поддерживает Собчак и тех, кто не разделяет ее точку зрения, как политическую, так и личностную. Хейтеры вылили достаточно грязи на единственную женщину-кандидата в президенты. Они заявили, что такого «содома и гоморры», которые творятся в «Доме-2» нет и не будет больше нигде - вседозволенность, демонстрируемая молодежью на всю страну, уже давно перешла всякие границы. Они напомнили, что когда-то, показухи ради, Собчак и сама устраивала драку с Бородиной, а теперь строит из себя светскую даму, живущую возвышенными чувствами. Ксении посоветовали вспомнить о том, что она мать, и заняться, наконец, маленьким сыном, о котором она в пылу предвыборной гонки, кажется, совсем забыла.Недоброжелатели высказали мнение, что Собчак нарочно воспользовалась ситуацией, когда ее оскорбили, но ведущий так сакцентировал внимание на «слезах обиженной женщины», что дальнейшие еле сдерживаемые рыдания и уход из студии были хорошо продуманным ходом, чтобы дополнительно привлечь к себе внимание.Поклонники тоже не стали молчать, и старались всячески поддержать Ксению, они называли ее самым адекватным кандидатом, который хочет изменить условия нынешней жизни. Делали они это в пику хейтерам , которые заявили, что деятельность Собчак полностью оплачивается американцами.