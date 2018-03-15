С 16 марта Россия ограничивает ввоз картофеля из Египта

Специалисты Россельхознадзора нашли в картофеле из Египта бактерию, вызывающую бурую гниль. В связи с этим ведомство решило с завтрашнего дня ввести временное ограничение на ввоз продукта из соответствующей страны.

Виктория Озерова

Россельхознадзор постановил, что с 16 марта импорт картофеля из некоторых регионов Египта будет ограничен. Партии, которые прибыли на границу до данного постановления, также не подлежат въезду в РФ. Мера будет носить временный характер и касаться тех областей Египта, в продукции которых был обнаружен возбудитель бурой гнили.Напомним, что подобная мера уже действовала в сентябре 2016 года. Тогда карантинные объекты были обнаружены в фруктах и овощах, ограничение сняли через месяц, но картофель не ввозили до конца года.