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| | С 16 марта Россия ограничивает ввоз картофеля из Египта

С 16 марта Россия ограничивает ввоз картофеля из Египта

Сегодня, 20:57
Специалисты Россельхознадзора нашли в картофеле из Египта бактерию, вызывающую бурую гниль. В связи с этим ведомство решило с завтрашнего дня ввести временное ограничение на ввоз продукта из соответствующей страны.

С 16 марта Россия ограничивает ввоз картофеля из Египта

 

Россельхознадзор постановил, что с 16 марта импорт картофеля из некоторых регионов Египта будет ограничен. Партии, которые прибыли на границу до данного постановления, также не подлежат въезду в РФ. Мера будет носить временный характер и касаться тех областей Египта, в продукции которых был обнаружен возбудитель бурой гнили.

Напомним, что подобная мера уже действовала в сентябре 2016 года. Тогда карантинные объекты были обнаружены в фруктах и овощах, ограничение сняли через месяц, но картофель не ввозили до конца года.
Виктория Озерова
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