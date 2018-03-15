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| | В Словакии Петер Пеллегрини был назначен премьер-министром

В Словакии Петер Пеллегрини был назначен премьер-министром

Сегодня, 18:30
14 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал президенту Андрею Киска заявление об отставке.

В Словакии Петер Пеллегрини был назначен премьер-министром

 

Ранее стало известно, что президент Словакии Андрей Киска принял и подписал заявление об отставке премьер-министра. Сегодня по этому поводу собралось заседание, и президент назначил на пост премьер-министра Петра Пелегрини, который занимал должность вице-премьера. Также немного ранее подал в отставку и глава МВД Роберт Калиняка. Такому ходу событий посодействовало убийство журналиста Яна Куциаку вместе с его невестой. Журналист занимался расследованием связи между бандитскими группировками и политиками. После трагической гибели журналиста в стране поднялся массовый бунт. Люди вышли на митинги недовольные бездействием и коррупцией политиков. Президент, не желая возврата своей страны в 1990 годы, когда везде царило беззаконие и бандитизм, решил радикально переменить состав кабинета министров или же провести досрочные парламентские выборы.

Отметим, что в настоящее время в Словакии царит хаос и массовые протесты. Со слов президента, отставки премьер-министра и главы МВД для общественности будет недостаточно, что бы все эти массовые беспорядки прекратились.
Пелагея Лебединская
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