Захарова прокомментировала требование Лондона «заткнуться» России

Уполномоченный МИД РФ Мария Захарова разъяснила в Twitter высказывание руководителя МИД Великобритании Гэвина Уильямсона, который воззвал к РФ, чтобы она «отошла и заткнулась».

Анна Котова

Мария Захарова сказала, что же мог заявить министр государства, которое утаивает использование на своей территории химических отравляющих веществ. Также политик добавила, что властям Лондона есть, что утаивать.До этого глава МИД Великобритании Гэвин Уильямсон высказался, что трудности взаимоотношений между Москвой и Лондоном усугубляются. Также Уильямсон сообщил, что России следует отойти и заткнуться. Такое заявление последовало на ответную реакцию России по поводу отправления российских чиновников обратно на родину.14 марта Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, проинформировла общественность, что российским политикам дали время собраться и уехать обратно в РФ. Также Мэй заявила, что именно Москва подготовила покушение на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.