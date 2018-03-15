Великобритания, Франция, Германия и США единогласно винят РФ в отравлении Скрипаля

Политические лидеры Франции, Германии, США и Великобритании, несмотря на полнейшее отсутствие доказательств, не видят других возможных виновных в деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля кроме Российской Федерации. Также они заявили о единой позиции по данному вопросу.

Николай Офицеров

Как и заявлял российский глава МИД Сергей Лавров, упомянутые государства продолжают следовать в русле «русофобской тенденции», которую, в свое время, задал Вашингтон. Как отмечается в заявлении лидеров четырех стран, они разделяют оценку Британии, что другого «правдоподобного объяснения нет».», - утверждают, оставляя себе пространство для возможного «отступления», благодаря фразам в духе «с высокой степенью вероятности».Между тем власти РФ категорически отрицают свою причастность. По словам Сергея Лаврова, Москва официально затребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу об отравлении Сергея Скрипаля, но получила категорический отказ.Стоит напомнить, что Скрипаля арестовали в 2004 году в России, а следом приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Власти РФ выдали его США в 2010 году в обмен на 10 разведчиков из России.