Польша создает новую дивизию на востоке

15 марта на ежегодном совещании министр обороны Польши Маруш Блащак объявил, что в скором будущем будут формировать новую дивизию на востоке страны.

Пелагея Лебединская

Министр обороны Маруш Блащак рассказал, что граница на востоке страны в настоящее время не защищенная. Поэтому планируется сделать дислокацию дивизии с запада на восток. Со слов министра, имея такого соседа как Россия, нужно быть готовыми ко всему. Ведь власти России ради достижения своих целей могут и развязать войну, чего больше всего и опасается Блащак. Также он отметил, что Польша планирует увеличить количество войск НАТО в своей стране.Отметим, что в настоящее время дивизия является самым большим формированием в армии Польши. На данный момент в ее вооруженных силах насчитывается всего лишь три дивизии: танковая и две механизированные.