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| | Словенский премьер Миро Церар объявил о своей отставке

Словенский премьер Миро Церар объявил о своей отставке

Сегодня, 16:57
Миро Церар, ранее занимавший пост премьер-министра в Словении, объявил о своём намерении уйти в отставку. Причиной для такого решения словенского политика стало официальное постановление, принятое в Верховном суде Словении.

Словенский премьер Миро Церар объявил о своей отставке

 

Основным инфраструктурным объектом Миро Церара на его посту премьер-министра Словении было строительство железнодорожного сообщения Копер-Дивача. Решение словенского Верховного суда об отмене референдума, который был проведён в Словении в прошлом году относительно возведения вышеупомянутой железной дороги, стало одной из причин, по которой Миро Церар подал в отставку.

Заметим, благодаря усилиям словенской оппозиции в судебном порядке удалось доказать, что строительство Копер-Дивача обошлось бы слишком дорого для бюджета Словении, так как на реализацию проекта, выдвигаемого Цераром, требовалось не менее миллиарда евро.
Александр Вест
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