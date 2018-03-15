Словенский премьер Миро Церар объявил о своей отставке

Миро Церар, ранее занимавший пост премьер-министра в Словении, объявил о своём намерении уйти в отставку. Причиной для такого решения словенского политика стало официальное постановление, принятое в Верховном суде Словении.

Александр Вест

Основным инфраструктурным объектом Миро Церара на его посту премьер-министра Словении было строительство железнодорожного сообщения Копер-Дивача. Решение словенского Верховного суда об отмене референдума, который был проведён в Словении в прошлом году относительно возведения вышеупомянутой железной дороги, стало одной из причин, по которой Миро Церар подал в отставку.Заметим, благодаря усилиям словенской оппозиции в судебном порядке удалось доказать, что строительство Копер-Дивача обошлось бы слишком дорого для бюджета Словении, так как на реализацию проекта, выдвигаемого Цераром, требовалось не менее миллиарда евро.