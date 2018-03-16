В Индонезии критика политиков наказуема законом

Власти Индонезии приняли законопроект, в котором говорится, что граждане, проявляющие неуважение к властям, будут преследоваться законом.

Пелагея Лебединская

В Индонезии в марте вступил в силу закон, утвержденный парламентом, в котором указывается, что все, кто будет критиковать или выражать прилюдно свое недовольство в сторону властей государства, будут наказаны по закону, вплоть до тюремного заключения. По каким критериям будут расцениваться наказания граждан за критику, не указано, также как и срок отбывания наказания в тюремном заключении. Президент Джоко Видодо изначально был против этого законопроекта и свою подпись на нем отказался ставить. Однако, к большому сожалению, это не помешало парламенту его утвердить, так как Джоко Видодо не имеет права на вето.Отметим, что теперь этот законопроект сможет отменить только Конституционный суд, либо же сам парламент, который делать этого не пока не планирует.