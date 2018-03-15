Лавров рассказал, у кого есть мотив в деле Скрипаля

Одним из наиболее вероятных мотивов во всей скандальной ситуации вокруг дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать желание по осложнению проведения чемпионата мира по футболу в России. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Мотив, по мнению министра, имеется у всех тех, кто не прекращает попыток наседать на Россию. Ситуация получила новый виток 14 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны. Она обвинила Москву в попытке убийства вышеупомянутого бывшего полковника Скрипаля, а также его дочери Юлии.

Также она заявила о приостановке всех двухсторонних контактов с Российской Федерацией на бессрочный период. Скрипаля вместе с его дочерью Юлией обнаружили без сознания на улице в начале марта. Врачи обнаружили у них признаки отравления нервно-паралитическими веществами. Их госпитализировали. На данный момент они находятся в состоянии комы.

Николай Офицеров

Он также отметил, что «ни в какой ситуации предположить нельзя», что Российская Федерация пошла бы на подобные действия.», - утверждает Лавров.В Лондоне утверждают, что за покушением якобы стоит Москва, так как бывший шпион и его дочка отравлены веществом, которое, как отметили во властях Британии, разрабатывалось Россией. В Кремле отвергают все обвинения и называют их «беспрецедентным абсурдом».