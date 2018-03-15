Путин обсудил позицию Лондона по делу Скрипаля с членами Совбеза

Российский президент Владимир Путин провёл внеочередную встречу членов Совета Безопасности РФ, посвящённую обсуждению позиции Лондона относительно дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Александр Вест

О ходе обсуждения главы РФ с российским Совбезом российско-британских отношений поведал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ходе обсуждения была высказана позиция относительно крайней обеспокоенности, связанной с позицией британской стороны, которая отличается своей провокационностью и деструктивностью. Кроме дела Скрипаля, в ходе обсуждения также поднималась тема конфликта в Восточной Гуте, а также другие различные социально-экономические аспекты.Напомним, отношения между Великобританией и Россией в значительной степени обострились после произошедшего инцидента, в котором Сергей Скрипаль, являющийся бывшим сотрудником ГРУ, вместе со своей дочерью был отравлен на территории британского государства.