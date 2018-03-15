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| | Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Сегодня, 16:21
Ангела Меркель сегодня принимала поздравления по случаю победы в выборах на должность канцлера Германии. В числе поздравивших оказался Дмитрий Медведев и многие другие знаменитые политики из разных стран.

Медведев поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

 

В недавнем времени в Германии состоялись выборы кандидата на пост канцлера. Основная масса депутатов бундестага предпочла кандидатуру Ангелы Меркель, за нее отдали свои голоса 364 депутата. Это уже четвертый срок, который она будет отбывать на этой должности. Сегодня она принимает поздравления в связи с победой на выборах. Ранее Меркель поздравил Владимир Путин, который пожелал ей здоровья, терпения в работе и благополучия, а во второй половине дня отправил свои искренние поздравления и Дмитрий Медведев.

Отметим, что Ангела Меркель в первый раз заняла пост канцлера Германии в 2005 году и с тех пор еще ни разу его не покидала.
Пелагея Лебединская
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