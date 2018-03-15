Глава России Владимир Владимирович Путин не стал распространяться по поводу покушений, которые готовились на него. Об этом президент заявил в продолжении документальной картины «Путин», а точнее во второй части.

Анна Котова

Владимир Владимирович пояснил, что когда человек делает определенное решение, он должен знать, что последует за этим. Также президент привел слова главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, что трон и эшафот всегда находятся рядом. Однако Путин заметил, что никогда не чувствовал, что восседает на каком-то мифическом троне.Ранее Дмитрий Песков проинформировал, что когда Владимир Путин посещал Санкт-Петербург, телефонные террористы звонили больше 60 раз и сообщали о взрывных устройствах. Пресс-секретарь говорит, что данные звонки предупреждали о том, что по дороге президентского сопровождения или рядом со строениями, которые собирался посетить Путин, была установлена взрывчатка.Напоминаем, что в июле прошлого года Илья Пьянзин, которого осудили за приготовление покушения на Владимира Путина, попросил у главы РФ помилования.