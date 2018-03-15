Путин рассказал о растущем от пива животе

Работа президента России чрезвычайно ответственная, а потому связана с многочисленными ограничениями. Владимир Путин признался, что вынужден пить меньше любимого сорта пива, дабы избежать негативных последствий для своей фигуры.

Николай Офицеров

Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для документального фильма журналиста Андрея Кондрашова. «Я очень люблю «Радебергер», но стараюсь пить его как можно меньше. От него появиляется «биербаух». Это по-немецки пивной живот», - заявил Путин.Путин ранее рассказывал о том, что иногда получает от канцлера Ангелы Меркель несколько бутылок пива любимой немецкой торговой марки.На просьбу руководителей ведущих российских СМИ о разрешении рекламы крепкого алкоголя в период чемпионата мира по футболу Путин ответил шуткой, заявив, что вырос на материнском молоке.Ранее СМИ писали о том, что правительство России занимается проработкой вопроса маркировки пива, медовухи и сидра. Это подразумевает возможность создания в стране системы отслеживания соответствующих напитков.