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Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

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Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

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| | Путин рассказал, как он понимает счастье

Путин рассказал, как он понимает счастье

Сегодня, 15:33
Президент России Владимир Путин поделился своим видением счастья. Во второй части документальной картины Андрея Кондрашова российский лидер рассказал, что истинным счастьем для него является возможность ставить перед собой большие цели и достигать их, какие бы трудности его при этом не подстерегали.

Путин рассказал, как он понимает счастье

 

По словам президента, сколько в мире людей, столько и видений счастья. На планете нет двух одинаковых людей, каждый уникален, как отпечатки пальцев. А для самого Владимира Владимировича счастьем является достижение цели. При этом, чем больше сложностей возникает на пути, тем большее удовлетворение испытывает глава государства после своей победы.

Путин уточнил, что для величия державы нужно поднимать экономику. В ее конкурентоспособности и эффективности, технологичности находится залог успеха. В этом случае президент ставит перед собой новую цель – повышение качества жизни россиян. Тогда каждый гражданин сможет не только ставить перед собой задачи разного уровня сложности, но и решать их, получая от этого удовлетворение.
Дарья Светозарова
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