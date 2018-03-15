Путин рассказал о подготовке российских астрономов к полету на Марс

В своем интервью президент России Владимир Путин поделился с корреспондентами будущими планами России в сфере исследования дальних планет.

Пелагея Лебединская

Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами о планах на будущее России, в которые входят полеты русских астронавтов на планету Марс и на Луну. Это событие состоится в 2019 году, подготовленная команда космонавтов совершит миссию первоначально на красную планету Марс, а позже высадятся на полюсах Луны. Изначально в этом году полетят в разведку беспилотные ракеты, а после и сами астронавты. Президент рассказал, что российская лунная миссия сможет добыть на поверхности Марса и Луны много материалов для изучения. Также астронавты попытаются тщательней исследовать поверхность Луны, на которой, по предположениям ученых, может находиться вода.Отметим, что в 2016 году на планету Марс Россией были отправлены два орбитальных беспилотных аппарата. Один работает до сих пор на околомарсианской орбите, другой же при попытке приземлится на Марс, разбился о поверхность планеты.