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| | Путин рассказал о подготовке российских астрономов к полету на Марс

Путин рассказал о подготовке российских астрономов к полету на Марс

Сегодня, 15:28
В своем интервью президент России Владимир Путин поделился с корреспондентами будущими планами России в сфере исследования дальних планет.

Путин рассказал о подготовке российских астрономов к полету на Марс

 

Президент РФ Владимир Путин поделился с журналистами о планах на будущее России, в которые входят полеты русских астронавтов на планету Марс и на Луну. Это событие состоится в 2019 году, подготовленная команда космонавтов совершит миссию первоначально на красную планету Марс, а позже высадятся на полюсах Луны. Изначально в этом году полетят в разведку беспилотные ракеты, а после и сами астронавты. Президент рассказал, что российская лунная миссия сможет добыть на поверхности Марса и Луны много материалов для изучения. Также астронавты попытаются тщательней исследовать поверхность Луны, на которой, по предположениям ученых, может находиться вода.

Отметим, что в 2016 году на планету Марс Россией были отправлены два орбитальных беспилотных аппарата. Один работает до сих пор на околомарсианской орбите, другой же при попытке приземлится на Марс, разбился о поверхность планеты.
Пелагея Лебединская
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