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| | Савченко обвинила Парубия в расстреле людей на Майдане

Савченко обвинила Парубия в расстреле людей на Майдане

Сегодня, 14:15
Надежда Савченко, являющаяся украинским народным депутатом, заявила о том, что снайперы, расстреливавшие граждан, собравшихся в 2014 году на Майдане, были задействованы согласно инициативе Андрея Парубия.

Савченко обвинила Парубия в расстреле людей на Майдане

 

По словам Савченко, спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий несёт ответственность за смерти людей, которые лишились жизни из-за расстрела снайперами, которые были размещены на территории отеля «Украина», расположенной в центральной части Киева. Надежда Савченко также заявила, что Юрий Луценко занял должность украинского генерального прокурора с целью сокрытия деталей всех его преступлений, которые он совершил на Майдане. Депутат отметила, что лично слышала, как генпрокурор с трибуны призывал людей пойти в наступление, обещая найти всё необходимое оружие.

Савченко обвинила Парубия в расстреле людей на Майдане

 

Кроме того, Савченко вспомнила микроавтобус синего цвета, из которого вышли вооруженные люди, которые в данный момент находятся в украинском парламенте. Надежда Савченко заверила, что на этом список преступлений, совершённых представителями украинских властей, ещё не окончен.
Александр Вест
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