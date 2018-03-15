Надежда Савченко, являющаяся украинским народным депутатом, заявила о том, что снайперы, расстреливавшие граждан, собравшихся в 2014 году на Майдане, были задействованы согласно инициативе Андрея Парубия.

По словам Савченко, спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий несёт ответственность за смерти людей, которые лишились жизни из-за расстрела снайперами, которые были размещены на территории отеля «Украина», расположенной в центральной части Киева. Надежда Савченко также заявила, что Юрий Луценко занял должность украинского генерального прокурора с целью сокрытия деталей всех его преступлений, которые он совершил на Майдане. Депутат отметила, что лично слышала, как генпрокурор с трибуны призывал людей пойти в наступление, обещая найти всё необходимое оружие.

Александр Вест

Кроме того, Савченко вспомнила микроавтобус синего цвета, из которого вышли вооруженные люди, которые в данный момент находятся в украинском парламенте. Надежда Савченко заверила, что на этом список преступлений, совершённых представителями украинских властей, ещё не окончен.